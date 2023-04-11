Москва, 11 апреля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам XII отчётно-выборной конференции Российского Союза ветеранов. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Российский Союз ветеранов является достойным преемником легендарного Советского комитета ветеранов войны, организация с честью продолжает дело предшественников. По его словам, члены организации принимают активное участие в общественной и культурной жизни страны.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Президент обратил внимание на то, что особо важным направлением деятельности Российского Союза ветеранов является поддержка ветеранов и их семей, а также патриотическое воспитание молодежи, противодействие фальсификации исторической правды. Глава государства отметил искреннюю заботу членов организации о российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, и ветеранах, проживающих в новых регионах России. Он пожелал участникам конференции здоровья и всего наилучшего.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов. В поручении сказано, что правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя необходимо принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и г. Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области.