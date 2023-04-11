Красногорск, , 12:13 — REGNUM В Новой Москве выясняют обстоятельства смерти 16-летней девушки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Скорая помощь Дарья Драй (c) ИА REGNUM

По данным издания, инцидент произошёл в посёлке дома отдыха «Вороново». Тело школьницы со следами огнестрельного ранения обнаружила её мать.

Отмечается, что отец погибшей имел разрешение на оружие и хранил травматический пистолет «Гроза» в коридоре в шкафу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, дочь депутата Госдумы четвёртого и пятого созывов Александра Фурмана обратилась в больницу с телесными повреждениями. Врачам она рассказала, что была избита прямо в госпитале «Лапино».