Экс-министр спорта Крыма Георгий Шестак рассказал, как его сын погиб в зоне СВО

Москва, , 12:07 — REGNUM Бывший экс-министр спорта Республики Крым Георгий Шестак рассказал ИА REGNUM обстоятельства трагической смерти своего сына Дениса. По словам экс-министра, его сын 7 апреля подорвался на мине во время очень важного боевого задания.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

11 апреля стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб мастер спорта по греко-римской борьбе и серебряный призер чемпионата Украины Денис Шестак. Он проходил службу в зоне спецоперации с октября 2022. У погибшего остались жена и двое детей — мальчик и девочка.

«Он пошёл на задание старшим группы и подорвался на мине. Они хотели заминировать выход, проводили работы, но случилась трагедия. Сегодня из Ростова нам привезут тело моего сына. Он погиб за Россию на боевом задании. Мне сейчас очень плохо. Спасибо за соболезнования», — сказал Георгий Шестак.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне спецоперации при выполнении воинского долга погиб мастер спорта по греко-римской борьбе, сын бывшего министра спорта Республики Крым Денис Шестак. Он проходил службу в зоне спецоперации с октября прошлого года. 7 апреля боец геройски погиб в зоне СВО.