Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Человеческие останки обнаружил житель Санкт-Петербурга, когда гулял возле железнодорожной станции Сортировочная. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Петербуржец 8 апреля шёл со станции Обухово и увидел человеческую ступню. Он прошёл вдоль железной дороги и обнаружил сначала одну половинку черепа, а затем вторую.

По информации источника телеканала, 6 марта на этом месте получил смертельные травмы 50-летний житель Петербурга. Его останки обнаружены теперь, спустя месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля человеческий череп обнаружили в аэропорту Внуково в посылке, адресованной жителю США. Человек, которому принадлежал череп, скончался примерно 10 лет назад. Череп изъят и передан полицейским. Личность умершего устанавливается.