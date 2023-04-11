Санкт-Петербург, 11 апреля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Человеческие останки обнаружил житель Санкт-Петербурга, когда гулял возле железнодорожной станции Сортировочная. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Петербуржец 8 апреля шёл со станции Обухово и увидел человеческую ступню. Он прошёл вдоль железной дороги и обнаружил сначала одну половинку черепа, а затем вторую.

По информации источника телеканала, 6 марта на этом месте получил смертельные травмы 50-летний житель Петербурга. Его останки обнаружены теперь, спустя месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля человеческий череп обнаружили в аэропорту Внуково в посылке, адресованной жителю США. Человек, которому принадлежал череп, скончался примерно 10 лет назад. Череп изъят и передан полицейским. Личность умершего устанавливается.