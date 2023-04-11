Хабаровск, 11 апреля 2023, 11:56 — REGNUM ФСБ России опубликовала кадры задержания жителя Хабаровска, который отправлял деньги на нужды украинских войск. Он был задержан 11 апреля.

ФСБ
ФСБ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении жителя Хабаровска было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Его подозревают в совершении госизмены «в форме оказания финансовой помощи» ВСУ.

В ФСБ рассказали, что подозреваемый переводил личные деньги для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования. Его противоправная деятельность была направлена против безопасности России.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок 12 до 20 лет и возможного дополнительного штрафа в размере до 500 тыс. руб. При этом в апреле в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы.