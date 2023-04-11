ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Хабаровска, который отправлял деньги ВСУ

Хабаровск, , 11:56 — REGNUM ФСБ России опубликовала кадры задержания жителя Хабаровска, который отправлял деньги на нужды украинских войск. Он был задержан 11 апреля.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении жителя Хабаровска было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Его подозревают в совершении госизмены «в форме оказания финансовой помощи» ВСУ.

В ФСБ рассказали, что подозреваемый переводил личные деньги для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования. Его противоправная деятельность была направлена против безопасности России.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок 12 до 20 лет и возможного дополнительного штрафа в размере до 500 тыс. руб. При этом в апреле в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы.