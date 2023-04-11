Публицист из Германии Шварцер призвала Зеленского не провоцировать гнев России

Берлин, , 11:53 — REGNUM Немецкая журналистка и публицист Алиса Шварцер призвала президента Украины Владимира Зеленского не вызывать гнев России. Об этом сообщает издание Exxpress.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее Зеленский пожаловался, что канцлера Германии Олафа Шольца приходится «заставлять» помогать Киеву.

«Такой подстрекательский язык в корне недопустим! Если сейчас Украина нападет на Крым, это станет пересечением «красной черты» России, то я боюсь представить, каков будет ответ Москвы», — приводит издание её слова.

Она отметила, что из-за такого шага Запад окажется в самом эпицентре мировой войны.

Журналист раскритиковала дальнейшие поставки оружия Киеву, отметив, что это не спасает жизни, это убивает людей.

Как передавало ИА REGNUM, в интервью журналу Spiegel Зеленский выразил недовольство сложившейся ситуацией вокруг поставки Киеву немецких танков, отметив, что это эмоционально и сложно.

«Мне приходится заставлять его [Олафа Шольца] помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — сказал Зеленский.