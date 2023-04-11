Глава ДНР Пушилин заявил, что акционером винзавода в Артёмовске оказалась жена Порошенко

Донецк, , 11:49 — REGNUM Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина оказалась акционером завода игристых вин в Артёмовске. Об этом 11 апреля сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Марина Порошенко и Петр Порошенко © Тарас Петренко/TASS

«Для меня было удивлением, ребята нашли документы. Завод шампанских вин в Артёмовске: там является основным учредителем, акционером жена Порошенко», — сказал он.

Пушилин также предположил, что ВСУ стараются остаться в городе не потому, что это «несокрушимая крепость», а из-за активов.

До начала эскалации конфликта винный завод в Артёмовске был самым крупным в Восточной Европе, на предприятии работало 500 человек, а продукция экспортировалась в более чем 20 стран.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что более 75% территории города Артёмовска (украинское название — Бахмут) находится под контролем российских сил. Он добавил, что пока рано говорить о полном освобождении города, поскольку в его западной части ещё идут ожесточённые бои.