Москва, 11 апреля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Парк коммунальной техники Москвы переведен на летний режим эксплуатации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. Он пояснил, что это сделано в соответствии с погодными условиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, — рассказал глава Комплекса городского хозяйства Москвы, — с них сняли зимнее навесное оборудование — щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы».

Также, отметил Бирюков, на машины установлено поливомоечное оборудование для обеспечения ежедневной уборки. На склады временного хранения вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов.

«Основная часть коммунальной техники работает круглый год, — рассказал заместитель мэра российской столицы, — благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ».

С апреля по ноябрь на дорогах Москвы будет задействовано в общей сложности 19 тыс. дорожно-уборочных машин, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и более 30 тыс. средств малой механизации.