Сальдо: губернатора Херсонской области планируют выбирать через голосование в парламенте

Херсон, , 11:43 — REGNUM Губернатора Херсонской области планируется выбирать посредством голосования в региональном законодательном собрании. Об этом 11 апреля заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день готовится соответствующий нормативно-правовой акт, который будет регламентировать процедуру избрания высшего должностного лица Херсонской области», — приводит его слова РИА Новости.

Акцентируя внимание на сложной обстановке, Сальдо подчеркнул, что власти склоняются к проведению непрямых выборов. По его словам, кандидатов будут выдвигать партии, представленные в заксобрании области. Врио губернатора подчеркнул, что после утверждения президентом России кандидатуры будут внесены на рассмотрение в законодательный орган.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведённого в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, оставшаяся часть региона, расположенная на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области украинские войска ведут подготовку к форсированию Днепра. По его словам, ВСУ на правом берегу Днепра маневрируют, меняют и создают ложные позиции, перебрасывают технику и живую силу, собирают плавсредства.