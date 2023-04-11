Киев, 11 апреля, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Неизвестный напал на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (каноническая УПЦ). Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Черновицкой епархии.

Сергей Корсун ИА REGNUM Черти

По её информации, вечером 10 апреля около Черновицкого епархиального управления неизвестный напал на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту, с которым также был несовершеннолетний.

Пресс-служба опубликовала соответствующие кадры, на которых видно, как неизвестный несколько раз ударил священнослужителя, сбив его с ног. Отмечается, что сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, не задержали подозреваемого в нападении, также они отказались проверить его на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

В Черновицкой епархии считают, что нападение было совершено умышленно.

Как передавало ИА REGNUM, неизвестный совершил нападение на настоятеля Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Виннице. Преступление произошло на территории храма. Священнослужитель получил ранение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что религиозная война Киева против духовенства Почаевской лавры приведёт к трагическим последствиям.

В начале 2023 года руководство раскольнической Православной церкви Украины объявило, что намерено забрать себе Почаевскую и Киево-Печерскую лавры. Перед этим у ректора Почаевской духовной семинарии СБУ провела обыски.

В Киево-Печерской лавре раскольники, вопреки желанию канонической УПЦ, провели «богослужение» в Успенском соборе. Это стало возможным, поскольку власти Украины не продлили договор с УПЦ об аренде лавры.