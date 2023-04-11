Вашингтон, 11 апреля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Союзники США по НАТО после утечки секретных документов Пентагона не были разочарованы тем, что Вашингтон не делился всеми разведданными, поскольку так поступает большинство стран. Об этом 11 апреля сообщает CNN со ссылкой на дипломата одной из стран НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, большинство стран не делятся всеми данными, которые у них есть, со своими союзниками, никто этого не ожидает.

«Это так не работает», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон проводит расследование в связи с утечкой материалов, указывающих на состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Чиновники в США не исключают, что документы поддельные.

По информации CNN, утечка секретных документов Пентагона, указывающая на то, что США вели шпионскую деятельность не только за конкурентами, но и за союзниками, встревожила американских чиновников, которые опасаются, что эта ситуация может подорвать международные отношения и поставить под угрозу конфиденциальные источники.