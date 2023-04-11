Москва, 11 апреля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Пассажирка рейса Калининград — Москва заявила в полицию о пропаже во время полёта нескольких золотых и серебряных инвестиционных монет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

42-летняя жительница Московской области 27 марта обратилась в полицию с заявлением о пропаже нескольких инвестиционных монет из золота и серебра, которые она перевозила из Калининграда в Москву в декабре прошлого года. Получив свой багаж в аэропорту «Шереметьево», она отправилась домой и, распаковав его, не нашла среди вещей золотую инвестиционную монету США — Бизон (Буффало) и три серебряные монеты Сомали из серии «Африканская дикая природа» — Слон. После проверки информацию передали в отдел транспортной полиции при аэропорту «Шереметьево».

«27 марта поступило заявление, что после перелета рейсом Калининград — Шереметьево по прибытии на место жительства 42-летней пассажиркой была обнаружена пропажа одной золотой монеты США Бизон (Буффало) и трех серебряных монет African Wildlife Elephant из багажа. Общий ущерб составляет порядка 220 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

С прошлого года специалисты отмечают рост интереса к золоту и инвестиционным монетам. В 2022 году в мире частные инвесторы купили рекордный за девять лет объем золотых слитков и монет.

Монета американский Буффало — один из самых известных и популярных подобных способов вложения средств. Она производится в США с 2006 года и выполняется из 24-каратного золота (99,99%). Одна такая монета содержит 31,1 грамма чистого золота. Она получила своё прозвище от американского бизона, изображаемого на реверсе. «Американский Буффало» имеет законное платёжное значение в долларах США. Из-за сочетания популярности монеты и огромного роста цены на золото с момента выпуска её стоимость значительно увеличилась всего за несколько лет. Сейчас одна такая монета стоит порядка 190 000 рублей.

Серебряная инвестиционная монета Сомали из серии «Африканская дикая природа» — Слон существует с 1999 года и чеканится каждый год. Эти монеты имеют стандартный размер для серебряных инвестиционных монет: 40 миллиметров в диаметре, вес 31,1 грамма, проба чистого серебра 0,999. Одна такая монета стоит порядка 6500 рублей.