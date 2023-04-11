WP: США сомневаются в успехе контрнаступления Украины из-за проблем с комплектованием войск

Вашингтон, , 11:24 — REGNUM В Соединённых Штатах Америки сомневаются, что ожидаемое наступление украинских войск может принести значительные результаты. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на документы американской разведки, попавшие в Сеть.

Наигрались Сергей Корсун © ИА REGNUM

В слитых секретных документах, датированных первыми числами февраля, говорится о том, что из-за нехватки боеприпасов и проблем с сосредоточением войск контрнаступление приведёт лишь к «незначительным территориальным приобретениям».

Авторы статьи подчеркивают, что такая позиция в значительной степени расходится с публичными заявлениями администрации президента США Джо Байдена о жизнеспособности украинских войск. Сообщается, что эта оценка ситуации может придать смелости критикам, призывающим урегулировать конфликт на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утечки секретных документов Пентагона достаточно интересные, их все изучают, анализируют и обсуждают.

По данным газеты The Wall Street Journal, секретные документы Пентагона и американской разведки впервые попали в Сеть задолго до привлечения внимания общественности. Они содержали информацию об Украине, а также перехваченные сообщения о союзниках США, в частности Израиле и Южной Корее.