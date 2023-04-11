Белгород, , 11:10 — REGNUM На территорию международного аэропорта в Белгороде упал беспилотник и взорвался. Об этом сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источника, инцидент произошёл 10 апреля в 16:31.

Ранее сообщалось, что беспилотник был начинён взрывчаткой, он врезался в забор аэропорта в Белгороде. При падении взрывное устройство сдетонировало. В результате происшествия никто не пострадал.

Воздушная гавань в Белгороде не используется для перевозок с 24 февраля 2022 года из-за режима ограничения полётов, введённого в приграничных регионах.