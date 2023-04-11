Москва, 11 апреля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Мобилизации в России нет и не планируется, заявил 11 апреля глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Отвечая на вопрос ТАСС, он пояснил также, что новые правила получения повесток для явки в военкомат будут касаться всех российских военнообязанных. Но на мобилизованных новые нормы распространяться не будут, пояснил парламентарий.

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация

Мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 31 октября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что в рамках объявленной в стране частичной мобилизации для прохождения военной службы были призваны 300 тысяч человек.

Добровольцев и уже призванных по мобилизации хватает для выполнения задач спецоперации, отмечал на брифинге 31 марта начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский. Несколькими днями ранее о том же самом сообщал мэр Москвы и глава комиссии Госсовета по государственному и муниципальному управлению Сергей Собянин. По его словам, в военкоматах, как и каждый год, идет плановая работа по призыву на срочную службу, которая никак не связана с военной спецоперацией России.

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«За свой личный состав могу сказать: проблем нет, с обеспечением полный порядок. Ребята готовы работать до конца, выполнять любые боевые задачи», — говорит боец.

Тем временем сайт Госуслуг вернул функцию удаления профиля. Учетную запись можно удалить как через мобильное приложение, так и на сайте. Минцифры сообщало, что функцию отключили из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов, а в соцсетях появились фейки о том, что это якобы связано с «новой волной мобилизации».

В отличие от России, Киев начал крупнейшую с начала спецоперации мобилизацию военнообязанных. Ссылаясь на аналитика Джорджа Барроса, телеканал Fox News известил 8 апреля, что новая кампания руководства Украины по привлечению военных превысит осеннюю кампанию прошлого года примерно в два раза. В ряды Вооружённых сил Украины мобилизовано порядка одного миллиона человек, заявил 9 апреля украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко. Агрессия, с которой на Украине призывают мужчин прибыть в военкоматы, сеет панику среди лиц, которые чувствуют, что не готовы или не хотят служить, информирует Washington Post.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в России не планируется сейчас проводить мобилизацию, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил журналистам. Днём ранее, говоря о совершенствовании воинского учета в стране, парламентарий отмечал необходимость сделать упор на цифровизацию и государственный информационный ресурс, а также введение мер ответственности за уклонение от призыва.