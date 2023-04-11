Politico: республиканцы предложили начать военную операцию в Мексике для борьбы с наркокартелями

Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц призвали начать военную операцию в Мексике для борьбы с наркокартелями, пишет американский журнал Politico.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что конгрессмены предложили принять законопроект, который разрешит использование военной силы в соседней стране в целях борьбы с наркотрафиком. По их словам, отношение к мексиканским наркокартелями должно быть такое же, как к ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооружённых сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии», — говорится в материале.

В свою очередь, демократы вместе с президентом США Джо Байденом отвергают идею использования военной силы в Мексике и признания картелей террористическими организациями, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что война с наркокартелями должна быть единственной, в которой следует участвовать США. По её словам, картели ведут войну, убивая американцев каждый день, но власти хотят говорить лишь про Украину.