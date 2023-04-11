Минск, 11 апреля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. На пост главного тренера минского хоккейного клуба «Динамо» назначен Дмитрий Квартальнов. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба команды.

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Квартальнов

Отмечается, что контракт с 57-летним специалистом рассчитан на один год.

10 апреля «Динамо» объявило об уходе канадского тренера Крэйга Вудкрофта в связи с окончанием срока соглашения. Он возглавлял команду с 2019 года.

Квартальнов с 2014 по 2017 год работал с московским ЦСКА. Под его руководством «армейцы» стали чемпионами России в сезоне 2014/15 и трижды выиграли Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).

После этого Квартальнов возглавлял ярославский «Локомотив», а с 2019 года стал главным тренером казанского «Ак Барса». Как сообщало ИА REGNUM, из казанского клуба он ушёл в апреле 2022 года.