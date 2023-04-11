В Красноярске нашли стримершу, снимавшую на видео издевательства над ребёнком-инвалидом

Красноярск, , 10:48 — REGNUM Личность женщины, которая на опубликованном в Telegram-канале видео, предположительно, оскорбляла малолетнего сына, установили в Красноярске. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, в настоящее время сотрудники полиции находятся в квартире у жительницы Красноярска, которая проживает в Октябрьском районе города. В материалах дела указано, что женщина на видео, предположительно, оскорбляла малолетнего сына. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, а также проверяют условия жизни детей.

Как передавало ИА REGNUM, в Красноярске сотрудники полиции организовали проверку после опубликования в одном из Telegram-каналов видеозаписи, на которой женщина оскорбляет несовершеннолетнего сына.

По информации СМИ, в региональном управлении Следственного комитета России по данному факту также организовали проведение процессуальной проверки на предмет истязания и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщина проживает в Железнодорожном районе города. Отмечается, что, предположительно, женщина издевалась над сыном-инвалидом.