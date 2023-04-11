Вашингтон, 11 апреля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Власти Египта планировали отправить России до 40 тысяч ракет втайне от Запада. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на документ разведки США, попавший в Сеть.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

В феврале и марте в чат-приложении Discord появилось множество изображений конфиденциальных файлов. В одном из них был совершенно секретный документ с поручением президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси об изготовлении для России до 40 тысяч ракет, датированный 17 февраля.

Ас-Сиси, следует из документа, поручил чиновникам держать производство и поставку ракет в секрете «во избежание проблем с Западом». Также в документе говорится о якобы намерениях Каира поставлять России порох и артиллерийские снаряды.

Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд, комментируя появление этих сведений, напомнил о позиции «невмешательства» Каира в украинский конфликт. Египет, заявил он, призывает конфликтующие стороны к переговорам.

Представитель правительства США заявил изданию, что в Вашингтоне не знают об исполнении предполагаемого плана по экспорту египетских ракет.

Газета отмечает, что в документе нет ясного указания на причину предполагаемой заинтересованности Москвы в получении ракет.

Из документа также следует, как утверждает издание, что 1 февраля президент поручил некоему «Салах-ад-Дину» объявить работникам химического завода, что они изготовят снаряды для египетской армии. Вероятно, это министр по военному производству Египта Мохамед Салах-ад-Дин.

«Салах-ад-Дин» заявил, что при необходимости рабочие будут работать посменно ради того, чтобы «отплатить России за неуточненную помощь, оказанную ранее». В документе говорится также о поручении ас-Сиси увеличить производство ракет Sakr 45.

Ранее СМИ сообщили о расследовании в Пентагоне из-за утечки в Сеть секретных документов, в которых описываются состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил об отсутствии у Москвы сомнений в прямой или косвенной вовлечённости США и НАТО в украинский конфликт. В Белом доме отказались подтвердить подлинность попавших в Сеть материалов и заявили, что пока не готовы говорить об обстоятельствах утечки.

Прежде западные СМИ без каких-либо доказательств утверждали, что Россия якобы приобретала беспилотники у Ирана, а ракеты и снаряды — у КНДР. В Кремле эти сообщения назвали информационным вбросом.