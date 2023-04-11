Москва, 11 апреля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Сбербанк в первом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль по РСБУ до 350,2 миллиарда рублей. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба этой кредитной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Отмечается, что чистый процентный доход Сбербанка за три месяца 2023 года увеличился на 22,4% г/г, до 517,1 миллиарда рублей и на 32,9% г/г в марте, до 180,6 миллиарда рублей. Уточняется, что ускоренный рост связан удорожанием стоимости клиентских средств в марте 2022 года из-за повышения ключевой ставки Банком России.

По информации пресс-службы Сбербанка, чистый комиссионный доход за три месяца 2023 вырос на 14,4% г/г, до 156,4 миллиарда рублей, за март он составил 59,7 миллиарда рублей, показав рост на 15,3% г/г за счет изменения условий на рынке платежных карт, несмотря на высокую базу прошлого года.

Как передавало ИА REGNUM, наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на ГОСА решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 миллиардов рублей. Глава банка Герман Греф уточнил, что это 25 рублей на одну акцию с доходностью около 15% годовых, исходя из цены акций банка в последние дни.

По словам Грефа, Сбербанку в 2022 году пришлось справляться с последствиями двух волн оттока IT-специалистов По его словам, в целом бегство специалистов было во многом компенсировано и теперь в компании уровень укомплектованности выше, чем был раньше. Он также сообщил, что наблюдается возвращение сотрудников и проблема нехватки квалифицированных кадров уже не стоит так остро.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин написал статью, в которой предложил для получения дополнительного финансирования проектов в России запустить новый этап приватизации. По его мнению, приватизация позволит дополнительно пополнить бюджет и придать импульс в сферах, где нужны инициативность и нестандартные решения. В качестве ещё одной меры он призвал увеличить уровень госдолга.