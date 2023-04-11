Москва, 11 апреля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Российским авиакомпаниям рекомендовано отключить на своих сайтах опцию, при которой пассажиры должны дать согласие на покупку страховки при приобретении билета. Об этом 11 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на службу по защите прав потребителей Центрального банка РФ.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

Отмечается, что в марте в ЦБ прошло совещание с представителями авиаперевозчиков, страховых компаний и Роспотребнадзора, в ходе которого было отмечено, что предустановленное согласие на страхование создаёт негативный информационный фон и риски заключения договора без его предварительного изучения.

В ЦБ также подчеркнули, что небольшой размер страховой премии не мотивирует потребителей на возврат полиса и маскирует проблему.

Согласно протоколу совещания, в 2022 году Роспотребнадзор вынес 82 предостережения транспортным компаниям за «автоматические страховки» и направил в суд 12 исковых заявлений из-за навязывания страховок.

В свою очередь представители страховых компаний заявили, что жалоб от потребителей «практически нет», и предложили «сосредоточиться на судебных делах».

По информации газеты, сейчас автоматическое согласие предусмотрено практически у всех перевозчиков, а стоимость страховки составляет от 300 до 600 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля ЦБ РФ ввёл новые требования информирования страхователей при заключении договоров добровольного страхования.

Теперь страховщики должны до заключения договора предоставлять клиентам «ключевой информационный документ», содержащий информацию об основных условиях страховки, изложенную не более чем на трёх печатных страницах формата А4.

В доступной форме должна быть изложена информация о перечне страховых рисков, о событиях, которые не подпадают под категорию страховых случаев, а также о порядке получения выплаты.