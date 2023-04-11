Депутат думы Екатеринбурга Жуков вернулся из зоны СВО, куда уходил добровольцем

Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM Депутат думы Екатеринбурга от партии «Единая Россия», руководитель фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО), куда он ушёл добровольцем в конце 2022 года. Об этом 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников пресс-центра думы.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

О том, что Жуков ушёл на спецоперацию добровольцем, стало известно в ноябре 2022 года. Уточнялось, что депутат перед отправкой в зону боевых действий не сдал мандат.

11 апреля в думе Екатеринбурга прошло заседание, где депутаты рассмотрели поправки в схему выборов в городской парламент. Перед мероприятием Тимофея Жукова встретили аплодисментами.

«Депутат Екатеринбургской городской думы вернулся с СВО. Тимофей Жуков сегодня принял участие в заседании», — сказали в пресс-службе, уточнив, что депутат находился в зоне СВО с конца прошлого года.

Отмечается, что Жуков был контужен во время выполнения боевой задачи. Он отказался от госпитализации и решил восстановиться дома, в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы существенно улучшили свои позиции на марьинском и горловском направлениях. По его словам, в Марьинке у российских подразделений «всё динамично».