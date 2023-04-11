Арестович заявил, что Украина может за полгода создать ядерное оружие

Киев, , 10:15 — REGNUM Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может создать ядерное оружие за девять месяцев, но тогда Киев нарушит систему международных договоров. Видео с его интервью опубликовало украинское издание «Страна».

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы восстановить его можем в течение полугода — девяти месяцев», — ответил Арестович на соответствующий вопрос журналиста.

Он добавил, что в таком случае Украина нарушит систему международных договоров.

Украинский политик добавил, что Украине, в нынешнем положении, лучше придерживаться международной системы права.

Как передавало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможности размещения ядерного оружия на Украине — это не новая и опасная тенденция. Песков напомнил, что два года назад на Мюнхенской конференции об этом говорил Зеленский.

Петиция с требованием разместить на территории страны ядерное оружие была размещена на сайте украинского президента 30 марта. Чтобы Зеленский мог официально её рассмотреть, документ должен набрать 25 тыс. голосов за три месяца.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что ответить на петицию о «возобновлении ядерного статуса» Украины нужно российской петицией, согласно которой при таком развитии событий последует немедленный упреждающий ядерный удар.