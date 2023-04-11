Донецк, , 10:04 — REGNUM Российские силы существенно улучшили свои позиции на марьинском и горловском направлениях, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин 11 апреля в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Марьинке у российских подразделений «всё динамично». У противника был выстроен серьёзный опорный пункт на шиноремонтном заводе, он доставил ВС РФ «очень много неприятностей».

«Но сейчас он уже находится под нашим контролем. Ценой больших усилий продвигаемся вперёд», — сказал Пушилин.

Он добавил, что на горловском направлении ВС России «тоже достаточно существенно улучшили позиции».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Пушилин заявил, что освобождение города Марьинки, расположенного к западу от Донецка, затягивается из-за постоянного подхода резервов ВСУ. В районе Авдеевки войска России существенно продвинулись, город Артёмовск (до 1924 года — Бахмут) освобождён более чем на 75%, но в его западной части продолжаются ожесточённые бои.