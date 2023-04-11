Биробиджан, 11 апреля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Два человека госпитализированы в Еврейской автономной области после нападения на них волка. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба департамента ветеринарии по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По её информации, 5 апреля в теплицах полевого сельскохозяйственного стана, который расположен в восьми километрах от поворота с трассы Ленинское — Биджан в сторону села Кирово, волк напал на двух человек. Пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что 6 апреля на территории этого сельскохозяйственного стана волк напал на собаку.

Как передавало ИА REGNUM, мальчик семи лет был госпитализирован после нападения на него стаи бездомных собак в Иркутске. Нападение собак на ребёнка произошло 8 апреля в микрорайоне Иркутск II. Мальчик был госпитализирован с рваными ранами в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Уточняется, что семье пострадавшего ребёнка будет оказана вся необходимая помощь.