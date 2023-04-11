Петропавловск-Камчатский, , 09:49 — REGNUM Пепел выпал в ряде населённых пунктов Камчатки после извержения вулкана Шивелуч. В некоторых школах отменили занятия, сообщает 11 апреля пресс-центр главного управления МЧС по региону.

Слой пепла в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе © Информцентр УКМР/ТАСС

В МЧС предупредили о возможном выпадении вулканического пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском, Быстринском районах и в Петропавловске-Камчатском. Пепловый выброс из вулкана произошёл в утренние часы.

Пеплопад произошёл в посёлках Ключи и Козыревск, в селе Майское. В школах и детских садах в Ключах и Козыревске отменили занятия.

Трассу Мильково — Ключи — Усть-Камчатск закрыли для всех видов транспорта. Вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности. Видеозаписи с пепловым выбросом из вулкана распространились по социальным сетям.

Глава Мильковского района Николай Сепко в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, сообщил о выпадении пепла в посёлках Лазо, Атласово, Таёжный и селе Долиновка. Пеплопада ждут и в Мильково. Сепко попросил местных сельхозпроизводителей укрыть корма, хранящиеся под открытым небом.

Как сообщало ИА REGNUM, в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН пеплопад в посёлке Ключи назвали самым масштабным с 1964 года. Утром 11 апреля слой пепла достиг 8,5 сантиметра.