Петропавловск-Камчатский, 11 апреля, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Пепел выпал в ряде населённых пунктов Камчатки после извержения вулкана Шивелуч. В некоторых школах отменили занятия, сообщает 11 апреля пресс-центр главного управления МЧС по региону.

Информцентр УКМР/ТАСС Слой пепла в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

В МЧС предупредили о возможном выпадении вулканического пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском, Быстринском районах и в Петропавловске-Камчатском. Пепловый выброс из вулкана произошёл в утренние часы.

Пеплопад произошёл в посёлках Ключи и Козыревск, в селе Майское. В школах и детских садах в Ключах и Козыревске отменили занятия.

Трассу Мильково — Ключи — Усть-Камчатск закрыли для всех видов транспорта. Вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности. Видеозаписи с пепловым выбросом из вулкана распространились по социальным сетям.

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Как сообщало ИА REGNUM, в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН пеплопад в посёлке Ключи назвали самым масштабным с 1964 года. Утром 11 апреля слой пепла достиг 8,5 сантиметра.