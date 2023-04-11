Москва, 11 апреля, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Для получения дополнительного финансирования проектов в России необходимо перезапустить приватизацию, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Владимир Югасов ИА REGNUM Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского комсомола (АЗЛК). Москва

В статье для РБК он назвал три приоритета в развитии России — оперативное строительство новых логистических коридоров и другой транспортной инфраструктуры, перезапуск промышленности на основе инноваций, а также укрепление обороноспособности за счёт развития военно-промышленного комплекса и успешной интеграции новых регионов России.

Костин также ответил на вопрос, «где взять деньги» на развитие экономики, предложив сразу три способа.

«Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств», — пишет глава компании.

По его мнению, приватизация позволит дополнительно пополнить бюджет и придать импульс в сферах, где нужны инициативность и нестандартные решения.

Кроме того, Костин утверждает, что Россия может увеличить объёмы госдолга без потери финансовой стабильности на 70 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе–марте в 2,4 триллиона рублей. При этом объём расходов федерального бюджета в первом квартале 2023 года составил 8077 миллиардов рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34%.