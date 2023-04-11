Вологда, , 09:39 — REGNUM В посёлке Шексна Вологодской области школьник спас ребенка, который сорвался с подоконника второго этажа многоэтажного дома. Об этом сообщает портал cher-poisk.

По информации журналистов, учащийся старших классов 1-й школы имени адмирала Калинина проходил мимо многоэтажного дома на улице Труда, в это время он услышал детский крик, который раздавался сверху. Подросток увидел маленького ребёнка, висящего на карнизе окна второго этажа, а на подоконнике сидел второй ребёнок.

Открытое окно Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ребёнок сорвался с карниза, но подросток смог его поймать.

По предварительной информации, дети остались дома одни, поскольку их отец отправился в магазин, семья является благополучной.

Как передавало ИА REGNUM, в Воронеже прохожие спасли ребёнка от набросившихся на него собак. Животные нанесли мальчику несколько ран и порвали одежду. Местные жители рассказали, что ранее эти же собаки уже не раз нападали на людей. Последний инцидент зафиксировала камера наблюдения. Собаки атаковали школьника, когда он бежал за одноклассниками. Ребёнок был вынужден ухватиться за дерево, спасаясь от собак. Пострадавшего спасли прохожие.