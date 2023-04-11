Красноярск, , 09:20 — REGNUM В Красноярске сотрудники полиции организовали проверку после опубликования в одном из Telegram-каналов видеозаписи, на которой женщина оскорбляет несовершеннолетнего сына. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, на опубликованном видео жительница Красноярска оскорбляет, предположительно, малолетнего сына. Отмечается, что по данному факту сообщений и заявлений в полицию пока не поступало.

«В связи с тем, что на видео имеются признаки возможного правонарушения, информация зарегистрирована в дежурной части, инициирована проверка», — говорится в сообщении.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также местонахождение женщины.

По информации СМИ, в региональном управлении Следственного комитета России по данному факту также организовали проведение процессуальной проверки на предмет истязания и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщина проживает в Железнодорожном районе города. Отмечается, что, предположительно, женщина издевалась над сыном-инвалидом.

Как передавало ИА REGNUM, в отношении треш-стримера Дмитрия Серова, который в прямом эфире ударил малолетнюю дочь, следователи возбудили уголовное дело. 33-летнего блогера обвиняют в истязании несовершеннолетнего.