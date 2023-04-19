Москва, 19 апреля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Участники третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» помогают сделать спорт доступным для всех россиян. И граждане страны, живущие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — не исключение. Среди попробовавших свои силы в конкурсе в 2023 году есть энтузиасты из этих регионов.

Цитата сайта tyvigre.ru Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

По статистике Минспорта, за последнее время здесь восстановлено 40 спортивных объектов, еще 60 — в процессе реконструкции, а всего функционируют почти пять тысяч залов, спортплощадок, стадионов и т.д. В народных республиках Донбасса, Запорожье и Херсонской области работают 1800 профессиональных тренеров, половина из них прошли курсы повышения квалификации или как раз сейчас их проходят. Дончанам, запорожцам и херсонцам доступны бокс, волейбол, дзюдо, плавание, самбо, спортивная борьба, спортивная гимнастика и тяжелая атлетика.

«Интерес к конкурсу проявляют спортивные энтузиасты из всех 89 регионов страны, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. По поручению президента России Владимира Путина сегодня ведется активная интеграция новых регионов в спортивное сообщество — не только профессиональное, но и любительское. На сегодняшний день около 100 тысяч спортсменов этих субъектов регулярно занимаются спортом, для них доступны почти 5 тысяч спортивных площадок и сооружений. За первые три месяца 2023 года они приняли участие в более чем 90 российских соревнованиях разного уровня. Это отличный показатель, который в течение года будет только расти. Уверен, реализация проектов конкурса «Ты в игре» будет способствовать повышению соревновательной активности и росту числа граждан, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом по всей стране», — прокомментировал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Главная цель конкурса — дать россиянам возможность проводить время активно, занимаясь любимым видом спорта в кругу семьи и друзей.

К примеру, создатель проекта «Держи ракетку крепче» из Мелитополя более тридцати лет проводит тренировки и любительские матчи по настольному теннису для всех желающих и мечтает сделать активное времяпрепровождение доступнее для людей всех возрастов. Ситуация осложняется тем, что в Мелитополе практически не осталось мест для активного семейного отдыха — даже в парковых зонах многие спортивные площадки пришли в упадок. В планах автора проекта «Держи ракетку крепче» исправить ситуацию и вернуть жителям города культуру занятий на свежем воздухе.

Простота правил настольного тенниса привлекает как детей, так и взрослых и даже пенсионеров: на данный момент в турнирах проекта участвует более 200 человек в возрасте от 7 до 74 лет. Среди участников — любители, а также профессиональные спортсмены из других видов спорта, которые хотят развить координацию движения и улучшить способность быстро оценивать ситуацию.

«Особенно приятно, что в наших турнирах участвуют не только юные спортсмены и ветераны настольного тенниса, но и целые семьи — можно сказать, что мы воспитываем целые династии теннисистов-любителей», — отметил автор проекта Юрий Гаврилов. За время существования любительского клуба было проведено немало турниров. В планах организаторов начать проводить выездные мастер-классы, в том числе — на свежем воздухе.

Энтузиасты проекта «Спортивный сlub’ок Суходольска» из ЛНР создают настоящий спортивный городок в парке имени Валентины Терешковой. Здесь оборудовали площадку для пляжного волейбола. Она быстро стала популярной, на ней проводили тренировки и турниры, общегородские спортивные мероприятия, школьные товарищеские матчи. Вскоре городок решили расширить. Идея о новой локации также пришла из опросов: оказалось, что многие ребята из Суходольска хотели бы на регулярной основе посещать веревочный парк. В регионе их всего два, и оба — платные. Поэтому, разместив на площадке несколько веревочных лабиринтов и канатных комплексов с подвесными качелями и лесенками, можно будет организовать одновременный досуг для 20-30 детей разных возрастов.

«В Суходольске не так много развлечений, особенно для детей. Как итог: многие сидят дома, проводят время в интернете или за играми. Дети не раз указывали в опросах, что хотели бы регулярно проводить время в скайпарке, поэтому мы решили поддержать интерес ребят и организовать полезное времяпрепровождение на свежем воздухе. Надеемся, что наша задумка удастся и подарит ребятам много положительных эмоций», — говорит автор проекта Александр Кравченко.

В Донецкой Народной Республике авторы проекта «Тренировка с чемпионом» проводят выездные спортивные праздники с участием известных спортсменов, тренеров и воспитанников секций по греко-римской и вольной борьбе, художественной и спортивной гимнастике, танцам, самбо и дзюдо. В среднем в одном мероприятии принимают участие около 300 человек — в зависимости от размера школы. Пока что это единственный проект в Мариуполе, который знакомит детей и их родителей со спортивными традициями, популяризирует здоровый и активный образ жизни, рассказывает о национальных традициях и помогает налаживать связь между школами.

«Наш проект помогает заинтересовать ребят, показывает им, как интересно проводить время активно. По итогам праздников многие решаются попробовать себя в спорте: так, нам удалось вовлечь в секцию греко-римской борьбы пятнадцать ребят, из них трое — с особенностями развития. Таким образом создается среда для адаптации ребят и их реализации в обществе», — отмечает автор проекта Андрей Матийченко.

Сделать праздник максимально интерактивным и интересным помогают конкурсы по общей физической подготовке и на знание спортивных традиций родного края. В конце мероприятия проводится автограф-сессия, а также награждение самых активных участников. Проявившие себя ребята получают приглашения в спортивные секции.

Конкурс «Ты в игре» проводится в третий раз. За первые два сезона в нем приняло участие 6635 проектов. В третьем на участие была подана 4601 заявка. Победители в пяти основных номинациях получат денежные призы, а один станет обладателем гран-при в 1 миллион рублей. Но лучшим призом для участников становится уникальная возможность заявить о себе и масштабировать свои инициативы на всю страну.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.