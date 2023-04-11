Москва, , 09:09 — REGNUM Начинённый взрывчаткой беспилотник врезался в забор международного аэропорта в Белгороде, сообщает 11 апреля Telegram-канал Shot.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным канала, дрон самолётного типа подорвал ограждение международного аэропорта в Белгороде, при падении взрывное устройство сдетонировало. В результате происшествия никто не пострадал.

При этом оказавшаяся под ударом воздушная гавань не используется для перевозок уже больше года из-за режима ограничения полётов, который ввела Росавиация в приграничных регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля на Миусской площади в центре Москвы был слышен громкий звук взрыва. На его месте очевидцы увидели ямку глубиной около 30 см. На место прибыли пожарные, полиция и другие оперативные службы.