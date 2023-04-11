Челябинск, , 09:09 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту убийства 17-летнего подростка в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, 9 апреля рядом с одним из домов в городе Челябинске было найдено тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержан 20-летний местный житель, который пояснил, что в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что задержанному предъявлено обвинение.

Ранее местные СМИ сообщили об убийстве одиннадцатиклассника возле компьютерного клуба, который расположен в одном из ТРК. Подозреваемый — 20-летний уроженец одной из бывших советских республик. Нападению на школьника предшествовал конфликт. Незадолго до убийства подростка искала в компьютерном клубе группа молодых людей.

Как передавало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил: за год в пять раз выросло число уголовных дел, по которым проходят мигранты. Речь идет о серьезных преступлениях, таких как убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. По словам Бастрыкина, с участием мигрантов нередко происходят массовые драки. Значительно возросло количество уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности.