ChatGPT подготовил проект урегулирования на Украине и призвал Путина и Зеленского к миру

Берлин, , 08:50 — REGNUM Чат-бот ChatGPT подготовил проект мирного договора между Украиной и Россией, такое задание он выполнил по запросу немецкого издания Berliner Zeitung.

Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО © Алексей Майшев/РИА Новости

Журналисты поручили искусственному интеллекту подготовить письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

Так, в письме к президенту России Владимиру Путину говорилось, что ФРГ признает законные интересы России в сфере безопасности.

Чат-бот ChatGPT также создал проект мирного договора об урегулировании конфликта на территории Украины. Документ включал такие пункты, как незамедлительное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии конфликта под надзором международных миротворческих сил, а также предоставление автономии Луганску и Донецку в составе Украины, законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в данных регионах.

В проекте мирного договора указана необходимость нормализации отношений между конфликтующими государствами, а также на обе страны возложена ответственность по восстановлению пострадавших территорий совместно с международным сообществом. Документ содержит призыв к Евросоюзу, ООН и ОБСЕ следить за выполнением этого договора.

Чат-бот ChatGPT стал популярным после его запуска в ноябре 2022 года, он собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что у принятого решения о начале специальной военной операции (СВО) на Украине нет сослагательного наклонения. Он подчеркнул, что в России надеялись разрешить ситуацию «абсолютно мирными средствами». Россия никогда не стремилась к конфронтации, а события в Крыму «произошли, как вы знаете, с колёс». Глава государства отметил, что Запад в процессе «переговоров» по Донбассу просто водил Россию за нос и готовил Украину к боевым действиям.

По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, в Германии поддержат заключение мирного договора между Киевом и Москвой на тех условиях, которые выдвинет Украина. Она напомнила, что, по утверждению президента Владимира Зеленского, Крым принадлежит Украине.

10 марта глава Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли заявила, что внедрение ChatGPT вызывает беспокойство. Она пояснила, что распространение подобных технологий несёт в себе риски, которые никто не исследует. Истерли предупредила, что с помощью искусственного интеллекта могут быть созданы новые типы кибероружия.

Чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT попал под запрет в Токийском университете, студенты которого больше не могут использовать его при написании научных работ. В руководстве вуза подчеркивают, что учащиеся должны составлять свои научные работы самостоятельно. Пользователи работают в нем, используя режим диалогового окна. Сервис неоднократно подвергался критике в разных странах из-за того, что его использовали для сдачи экзаменов и составления академических текстов.