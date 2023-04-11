Эксперт Марочко: ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку

Луганск, , 08:28 — REGNUM ВСУ в последнее время отправляют ложные сообщения о действиях наступательного характера, пытаясь ввести в заблуждение российские разведывательные органы. Об этом 11 апреля написал в своём Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО (с) РИА Новости

Он отметил, что на различных радиочастотах от ВСУ проходит ложная информация о действиях наступательного характера или о готовящихся ударах по неподтверждённым координатам целей.

Офицер уточнил, что такая «радиоигра» идёт с периодичностью 2–3 раза в день.

Как передавало ИА REGNUM, на купянском направлении в Харьковской области иностранные наёмники изменили тактику, теперь они действуют боевым разведдозором. По словам российского военнослужащего, наёмников в зоне СВО много, причём, судя по данным радиоперехвата, среди них есть и германоговорящие, и англоговорящие, и, возможно, поляки. Он уточнил, что если ранее наёмников на этом направлении замечали в разведгруппах, то сейчас они стали действовать более активно.