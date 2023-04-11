Эксперт Марочко: под Купянском участились рейды спецслужб по домам местных жителей

Луганск, , 08:36 — REGNUM Сотрудники украинских спецслужб стали чаще опрашивать жителей прифронтовых районов Харьковской области о родственниках в России, сообщил 11 апреля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источников эксперта, представители МВД и СБУ участили свои рейды по домам мирных граждан в прифронтовых населённых пунктах на купянском направлении.

Они собирают информацию о наличии у людей родственников в регионах, недавно вошедших в состав России, и намерении поехать к родным, чтобы посетить с ними церкви и кладбища в пасхальные праздники.

«Если люди отвечают утвердительно, то они делают себе пометки и досконально расспрашивают, какую церковь или кладбище будут посещать», — добавил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Марочко рассказал о попытках украинских военных ввести в заблуждение российских разведчиков. ВСУ на различных радиочастотах сообщают о «наступлении» или готовящихся ударах по неподтверждённым координатам целей.