Благовещенск, 11 апреля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. В Амурской области устанавливают обстоятельства схода с рельсов двух вагонов с углем. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Сергей Аверин/РИА Новости Полувагоны с углем

По информации ведомства, днём 10 апреля на железнодорожном пути необщего пользования, который примыкает к станции Екатеринославка Забайкальской железной дороги, сошли два полувагона, гружённых углем.

По предварительной информации, сход вагонов произошёл из-за перекоса железнодорожного пути, пострадавших нет.

По данному факту специалисты проводят доследственную проверку, следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, в Красноярском крае сошли с рельсов восемь вагонов, гружённых углем. Инцидент произошёл на станции Красноярск-Восточный в Березовском районе Красноярского края. Пострадавших в результате инцидента нет, угроза экологии отсутствует.