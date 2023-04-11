Южно-Сахалинск, 11 апреля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. На Сахалине по подозрению в государственной измене задержали местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.

Андрей Стенин ФСБ

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Установлено, что силовые структуры задержали мужчину, который собирался добраться до Украины и вступить в ряды киевской армии для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Подозреваемый намеревался уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области задержали мужчину и женщину за шпионаж в пользу Украины. За 100 тыс. рублей они передали чертежи с оборонного завода.

Поправку, предусматривающую пожизненное лишение свободы за государственную измену, одобрил 10 апреля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.