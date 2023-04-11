Жителя Сахалина задержали за намерение вступить в армию Украины
На Сахалине силовики задержали мужчину, подозреваемого в госизмене, за попытку вступить в ВСУ
Южно-Сахалинск, 11 апреля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. На Сахалине по подозрению в государственной измене задержали местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.
Установлено, что силовые структуры задержали мужчину, который собирался добраться до Украины и вступить в ряды киевской армии для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.
Подозреваемый намеревался уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны.
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области задержали мужчину и женщину за шпионаж в пользу Украины. За 100 тыс. рублей они передали чертежи с оборонного завода.
Поправку, предусматривающую пожизненное лишение свободы за государственную измену, одобрил 10 апреля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.