В Приморье на видео попало нападение ученика на педагога во время урока

Владивосток, , 08:01 — REGNUM Во Владивостоке организована проверка видео, на котором школьник во время конфликта нападает в классе на учителя, сообщили в управлении МВД России по Приморскому краю.

Учебный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Утверждается, что видео снято в городской школе №79. Педагог попытался выгнать ученика из класса, он в свою очередь бросился на мужчину с кулаками.

«Полиция проводит проверку по факту видеозаписи, опубликованной в социальных сетях и СМИ, с участием несовершеннолетнего», — цитирует РИА Новости ведомство.

Обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ПДН отдела полиции Советского района Владивостока.

Проверку также организовала прокуратура Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Владивостоке подростки избили 11-летнего мальчика. Проверки пройдут в двух школах, так как избитый ребёнок обучается в школе №64, а инициаторы его избиения — в школе №69, которая располагается по соседству.