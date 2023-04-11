Во Владивостоке проверяют видео с нападением школьника на учителя
В Приморье на видео попало нападение ученика на педагога во время урока
Владивосток, 11 апреля, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Во Владивостоке организована проверка видео, на котором школьник во время конфликта нападает в классе на учителя, сообщили в управлении МВД России по Приморскому краю.
Утверждается, что видео снято в городской школе №79. Педагог попытался выгнать ученика из класса, он в свою очередь бросился на мужчину с кулаками.
«Полиция проводит проверку по факту видеозаписи, опубликованной в социальных сетях и СМИ, с участием несовершеннолетнего», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ПДН отдела полиции Советского района Владивостока.
Проверку также организовала прокуратура Приморья.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Владивостоке подростки избили 11-летнего мальчика. Проверки пройдут в двух школах, так как избитый ребёнок обучается в школе №64, а инициаторы его избиения — в школе №69, которая располагается по соседству.