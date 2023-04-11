Киев, 11 апреля, 2023, 07:48 — ИА Регнум. На Украине захотели запретить фото — и видеосъёмку на погостах и в местах массовых захоронений погибших в спецоперации. Об этом пишет «Комсомольская правда» (КП).

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Кладбище

Законопроект о запрете уже поступил в Верховную раду. Если документ примут, то данные об убитых военных станут государственной тайной.

Инициаторы поясняют, что реальные данные могут дать России «ценную разведывательную информацию», а также создадут негативный информационный фон у местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные в первую очередь забирают тела убитых иностранных наёмников, а соотечественников оставляют на поле боя.