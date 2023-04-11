Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Херсон, , 07:40 — REGNUM В Херсонской области украинские войска ведут подготовку к форсированию Днепра, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, ВСУ на правом берегу Днепра маневрируют, меняют и создают ложные позиции, перебрасывают технику и живую силу, собирают плавсредства.

Сальдо при этом уверен, что у противника недостаточно сил для успешной переправы через Днепр.

«В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал», — добавил врио главы Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС. Российские военные нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в районе Разумовки, чтобы не дать выдвинуться диверсантам.