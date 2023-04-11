Москва, , 07:31 — REGNUM На портале «Госуслуги» снова доступна функция удаления учётной записи как в мобильном приложении, так и на сайте.

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Данная функция была отключена 31 марта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры России. Единственным доступным способом удаления на тот момент оставалось личное обращение в центр обслуживания.

В Минцифры РФ пояснили, что отключение возможности удаления профиля на портале «Госуслуги» было связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта на портале «Госуслуги» появилась система двухфакторной аутентификации, а с 1 июня использование такой процедуры станет обязательным для всех пользователей При использовании новой системы может применяться ещё одно SMS-сообщение, которое отправляется на номер телефона пользователя.