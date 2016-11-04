США не верят в успех наступления Украины — 412-й день спецоперации
Наступил 412-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Из-за проблем с комплектованием планируемое контрнаступление на Крым киевских вооружённых формирований может закончиться не начавшись. Сомнения в его результативности обозначено в секретных данных американской разведки, попавших в Сеть. Washington Post со ссылкой на полученные разведданные с грифом «совершенно секретно», отмечает также бесперспективность выбранной Киевом стратегии возвращения восточных территорий с одновременным продвижением на южном направлении в попытке «перерезать сухопутный мост России в Крым». По мнению американских военных, возможности российской обороны вместе с недостатками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подготовке и поставках боеприпасов, скорее всего, «затормозят прогресс и усугубят потери во время наступления».
Примерно к такому же выводу пришли журналисты телеканала Al Jazeera, проанализировав данные спутниковых снимков. Исследование фотоматериалов показало: границы Крыма и прилегающие районы превращены в цельный укрепленный барьер. Причем, укрепления обустроены таким образом, чтобы в случае прорыва линии обороны удалось удержать наземное наступление противника как с северного, так и с южного направлений.
Вооруженные силы России тем временем, ведут наступление по всем фронтам. Так, на херсонском направлении российская армия ликвидировала до десяти украинских военных, а также две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика». Во время штурма Марьинки российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание снаряда ВСУ: танкисты выжили и благополучно были эвакуированы на базу.
Кадры атаки окопов ВСУ двумя российскими военными обнародовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Судя по записи, бойцы ВС РФ штурмовали окопы противника, забрасывая их гранатами. В какой-то момент один из украинских военных сумел зайти с фланга и попасть в одного из российских солдат.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Читайте ранее в этом сюжете: Удар «Солнцепеком» по позициям ВСУ — 411-й день спецоперации на Украине
Яровая назвала США ответственными за биологическую оккупацию Украины
Ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины лежит на США. Их проект стал частью стратегии по разрушению украинского суверенитета, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») 11 апреля на пленарном заседании.
«Сегодня совершенно очевидно, что Пентагон реализовал на Украине план военно-биологической оккупации», — сказала Яровая.
Песков назвал «интересным» предложение Костина о новой приватизации
Слухи о том, что президент Египта ас-Сиси приказал изготовить и тайно отправить 40 тысяч ракет в Россию, представитель Кремля назвал очередной уткой и опроверг слухи о якобы готовящейся новой волне мобилизации.
Основные усилия российских войск на донецком направлении сосредоточены в районе Артёмовска, бои идут за центральные кварталы. Об этом сообщил 11 апреля журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск», — добавил Конашенков.
Советник Пушилина: резервов ВСУ не хватит для наступления
На данный момент Киев не обладает резервами, достаточными для начала контрнаступления в зоне соприкосновения, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
НАК: спецслужбы Украины развернули агрессивную обработку граждан России
«Украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку» российских граждан в условиях проведения Россией военной спецоперации, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на заседании ведомства.
По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 апреля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики:
г. Донецк (Петровский район) « ул. Серафимовича, 56 — частный жилой дом; также уничтожена хозпостройка.
н. п. Горловка (Центрально-Городской район):
Обесточен поселок Майский, частично обесточен поселок шахты им. В. И. Ленина.
Военкор Марат Хайруллин рассказал о положении дел в Артёмовске.
Продвижение идёт со стороны Северска, по улице Победы — далее выезд из города. После сегодняшней ночной атаки Аллея роз и краеведческий музей за нами. Ещё пара км — и город будет в кольце.
Второй успех ночи — это школа номер 2, выезд в сторону Ивановского и Константиновки.
Хорошее продвижение в районе стадиона «Авангард»: он уже за нами, и мы двигаемся от него в сторону ж/д полотна, которое пересекает город.
Пушилин рассказал о задаче окружить Авдеевку
Город Авдеевку в Донецкой Народной Республике необходимо взять в окружение, стоит соответствующая задача, заявил врио главы региона Денис Пушилин.
Индия еще не приняла решение о приглашении Владимира Зеленского на саммит G20, а также пока не согласовала визит премьера Нарендры Моди в Киев, сообщает издание Deccan Herald.
Спецслужбы Украины и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку россиян — Бортников.
Глава НАК также отметил, что с февраля 2022 года предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди, в том числе подростки.
WP: США сомневаются в успехе наступления Киева
В Соединённых Штатах Америки сомневаются, что ожидаемое наступление украинских войск может принести значительные результаты. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на документы американской разведки, попавшиеся в Сеть.
Юлия Барановская завершила свой сбор и вместе с Народным фронтом доставила 7-й бригаде НМ Луганской Народной Республики груз, закупленный на средства, собранные вами в проекте «Всё для Победы!».
ОНФ.
Герой России капитан Михаил Петелин рассказал об успешном выполнении боевых задач в составе штурмового отряда, информирует Минобороны РФ.
Заместитель командира штурмового отряда капитан Михаил Петелин, умело управляя подчиненным личным составом, заманил атакующего противника на передний край обороны. В результате успешных оборонительных действий личный состав подразделения капитана Петелина отбил атаку противника, уничтожил четыре машины американского производства «Бредли» и подбил вражеский танк. Также было уничтожено 15 военнослужащих ВСУ, ещё четверо были взяты в плен, среди них оказался один офицер ВСУ.
Кроме того, отряд Михаила Петелина во время пешего наступления на населенные пункты, которое длилось около шести суток, развил успех и уничтожил большое количество националистов.
Депутат ГД Картаполов заявил об отсутствии планов по проведению мобилизации
Мобилизации в России нет и не планируется, заявил 11 апреля глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Отвечая на вопрос ТАСС, он пояснил также, что новые правила получения повесток для явки в военкомат будут касаться всех российских военнообязанных. Но на мобилизованных новые нормы распространяться не будут, пояснил парламентарий.
Мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 31 октября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что в рамках объявленной в стране частичной мобилизации для прохождения военной службы были призваны 300 тысяч человек.
Свято-Георгиевский храм в Хмельницком захватили сторонники ПЦУ и провели незаконное голосование о переподчинении религиозной общины — заявление Хмельницкой епархии УПЦ.
Артиллеристы ВС России уничтожили в Херсоне украинскую РСЗО «Град»
Артиллеристы ВС России в ночь на 11 апреля уничтожили украинскую РСЗО «Град» в районе Зеленовки на правобережье Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах региона.
ФСБ задержала жителя Хабаровска по делу о госизмене за финансирование ВСУ
Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Хабаровска, который переводил деньги на нужды украинских войск. Об этом сообщили 11 апреля журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным следствия, подозреваемый переводил деньги на закупку оружия, боеприпасов и обмундирования для военнослужащих ВСУ. Он задержан.
Депутат думы Екатеринбурга вернулся из зоны спецоперации
Депутат думы Екатеринбурга от партии «Единая Россия», руководитель фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО), куда он ушёл добровольцем в конце 2022 года. Подробности со ссылкой на пресс-центр гордумы передает РИА Новости.
На краснолиманском направлении противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией группировки войск «Центр» атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе и технике.
На Червонодибровском участке вскрыто перемещение личного состава и техники 58 мотопехотной бригады, 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также 5 бригады национальной гвардии Украины. Расчетами артиллерии группировки «Центр» нанесено огневое поражение, противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве.
Бомбардировочной авиацией российской группировки нанесены авиационные удары по объектам противника. Армейская и штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удар по огневым средствам и живой силе украинских националистов.
Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр» 11 апреля.
ВС РФ ликвидировали вражеские миномет и РСЗО «Град» в Херсонской области — экстренные службы.
Накануне, 10 апреля, в районе Николаевки был ликвидирован миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом — четверо боевиков ВСУ погибли, трое ранены.
Также в районе Зеленовки уничтожена РСЗО «Град» с боекомплектом — трое боевиков ВСУ погибли.
Обнародованы кадры захвата опорного пункта ВСУ штурмовыми отрядами Воздушно-десантных войск. С получением боевой задачи штурмовые отряды десантников выдвинулись в указанный район, где ранее расчетами БПЛА был обнаружен взводный опорный пункт ВСУ. Под прикрытием бронегруппы и артиллерии подразделения ВДВ пошли на штурм украинского опорного пункта.
Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов десантники подавили сопротивление противника и захватили взводный опорный пункт ВСУ.
Минобороны РФ.
Пушилин: ВС России существенно улучшили позиции у Марьинки и Горловки
Российские силы существенно улучшили свои позиции на марьинском и горловском направлениях, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин 11 апреля в эфире телеканала «Соловьёв Live».
По его словам, в Марьинке у российских подразделений «всё динамично». У противника был выстроен серьёзный опорный пункт на шиноремонтном заводе, но теперь он находится под контролем сил РФ.
Для управления современными самолетами, которые могут передать Украине, хотят привлечь иностранцев.
Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в «Интернациональный легион» иностранных пилотов истребителей F-16, которые Украина стремится получить от союзников.
На донецком направлении в районе населённого пункта Парасковиевка артиллерийским подразделением мотострелкового соединения ЮГВ уничтожены танк и два миномётных расчёта ВСУ. В районе населённого пункта Максимельяновка ударом артиллерии Южной группировки войск уничтожена колонна боевой техники.
В районе населённого пункта Красногоровка в результате ракетного удара расчёта «Торнадо-С» артиллерийской бригады ЮВО уничтожен опорный пункт. В районе Авдеевки в результате удара бомбардировочной авиации был уничтожен пункт временной дислокации военнослужащих, безвозвратные потери противника составили до 40 человек.
Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг» 11 апреля.
Российские силы существенно улучшили позиции на марьинском и горловском направлениях — Пушилин.
Остаться незамеченным невозможно: Минобороны показало боевую работу специалистов топографической службы Западного военного округа в зоне СВО. На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции специалисты топографической службы ЗВО занимают позицию. Пока стрелок изучает окрестности, внимание оператора сосредоточено на квадрокоптере. Беспилотник набирает высоту — несколько сотен метров. Так в зоне проведения специальной военной операции работает расчёт военных топографов.
Для навигационно-геодезического отделения такие вылазки едва ли не ежедневная работа. В этот раз поставлена задача — подготовить в топогеодезическом отношении район применения ракетной бригады.
«С помощью БПЛА коптерного типа осуществляем съемку местности. Данные, полученные с БПЛА, трансформируются в 3Д-снимки. После этого оператор выявляет позиции противника и передает координаты непосредственно командованию для нанесения огневого поражения…» — рассказал заместитель начальника топографической службы Павел.
«После полета мы загружаем снимки с квадрокоптера. Затем происходит выравнивание этих снимков, создается 3Д-модель местности. С помощью 3Д-модели местности мы узнаем изменения на местности. Может быть, что-то исчезло, либо что-то появилось новое. Применительно к боевым условиям, мы можем найти скрытые объекты. Если что-то изменилось, то это будет заметно. К примеру, окопы противника, либо разрушенные здания, либо какие-то скрытые объекты в лесополосе по косвенным признакам можно найти…» — поделился картограф Даниил.
Белгородской области выделяют 800 млн рублей на помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ предприятиям.
«Знаю, что уже в этом году практически все предприятия после получения денег готовы ликвидировать все последствия прошедших обстрелов», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Следователи СК России будут расследовать факты преступлений украинских боевиков против мирных жителей Донецкой Народной Республики и Артёмовска. Также будут проверены сведения об иностранном наемнике, воюющем в рядах Вооруженных сил Украины.
В результате обстрела ВФУ населенного пункта Веселое Ясиноватского района ДНР погиб мужчина.
Беженец из Артёмовска рассказал о зверствах ВСУ. По его словам, украинские боевики, находящиеся в городе, выводили людей на улицы и расстреливали из пулемета.
В эфире федерального телеканала сообщалось о том, что французский телеканал опубликовал репортаж о своем гражданине, который сражается на Украине в подразделениях украинской армии, предназначенных для иностранцев. Отмечено, что данные подразделения принимали участие в боевых действиях в Ирпени, Буче, Бахмуте и т.д.
Следственный комитет СК России даст правовую оценку вышеуказанным фактам.
ChatGPT подготовил проект мирного договора по Украине
Чат-бот ChatGPT подготовил проект мирного договора между Украиной и Россией, такое задание он выполнил по запросу немецкого издания Berliner Zeitung.
Журналисты поручили искусственному интеллекту подготовить письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.
Так, в письме к президенту России Владимиру Путину говорилось, что ФРГ признает законные интересы России в сфере безопасности.
СМИ: беспилотник со взрывчаткой пытался атаковать международный аэропорт в Белгороде. Сообщается, что БПЛА самолетного типа подорвал забор ограждения аэропорта Белгород им. В. Г. Шухова. При падении взрывчатка сдетонировала.
Жертв и пострадавших нет (аэропорт не работает), но повреждены забор и кабель сигнализации. Аэропорт находится в 35 км от границы с Украиной.
В Харьковской области участились рейды спецслужб по домам местных жителей
Сотрудники украинских спецслужб стали чаще опрашивать жителей прифронтовых районов Харьковской области о родственниках в России, сообщил 11 апреля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Киевский режим интересует информация о наличии у людей родственников в регионах, недавно вошедших в состав России, и намерении посетить там церкви и кладбища.
Марочко рассказал о попытках ВСУ ввести в заблуждение российскую разведку
ВСУ в последнее время отправляют ложные сообщения о действиях наступательного характера, пытаясь ввести в заблуждение российские разведывательные органы. Об этом 11 апреля написал в своём Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что на различных радиочастотах от ВСУ проходит ложная информация о действиях наступательного характера или о готовящихся ударах по неподтверждённым координатам целей.
У Украины есть «сюрприз» для российской армии в море — Резников.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новый «сюрприз» связан с кораблями РФ, при этом россияне еще не знают, чего ожидать.
Жителя Сахалина задержали за намерение вступить в армию Украины
На Сахалине по подозрению в государственной измене задержали местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.
Минфин США хочет реструктуризировать долги бедных стран и укреплять поддержку Украины — Bloomberg.
МВФ и Всемирный банк собираются в Вашингтоне на весенние встречи. На них пройдут переговоры о реформе банков развития и укреплении поддержки Украине, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.
Кроме того, будет затронут вопрос о реструктуризации долга для бедных стран. Однако тут есть свои сложности. Китай является крупнейшим кредитором развивающегося мира и до сих пор отказывался подписывать какие-либо всеобъемлющие сделки по реструктуризации.
Владимир Зеленский встретился с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Бренсон — основатель компании Virgin Group и некоммерческого фонда Virgin Unite. Бизнесмен теперь стал новым послом UNITED24 и занимается сбором средств для Украины.
«Поблагодарил за мощные месседжи в поддержку нашей страны во время этой войны против российского агрессора», — отметил Зеленский.
Япония усилит санкционное давление на Россию, заявил генсек правительства страны Хирокадзу Мацуно.
«Что касается ситуации на Украине, то для защиты миропорядка, основанного на верховенстве закона, Япония как страна-председатель G7 и непостоянный член СБ ООН продолжит во взаимодействии со странами «семерки» и мировым сообществом принимать жесткие антироссийские меры и усиливать помощь Украине», — сказал Мацуно.
Разведка США не верит в успех весенних контрнаступлений Украины из-за проблем с комплектованием ВСУ.Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на содержание одного из слитых в сеть «секретных документов Пентагона».
На Украине пытаются запретить съёмку на кладбищах
На Украине захотели запретить фото — и видеосъёмку на погостах и в местах массовых захоронений погибших в спецоперации.
Военнослужащий с позывным Чеба передает сердечный привет любимой — своей будущей супруге Ирине: «Естественно, когда приеду — мы поженимся, планы уже есть — как все это будет. Все хорошо. Жди, родная, приеду».
Также он обращается к своим близким и благодарит их за моральную поддержку. «Привет Ангелине, Марьяше и Ксюше. Спасибо вам большое за то, что так радеете за нас, за то, что переживаете», — говорит боец.
Минобороны РФ.
Сенатор от Флориды республиканец Марко Рубио после слов Макрона о том, что он против втягивания ЕС в конфликт из-за Тайваня, пригрозил оставить Европу разбираться с Украиной самостоятельно и сфокусироваться на тайваньском вопросе.
По словам влиятельного парламентария, также нужно понять, говорил ли Макрон только от лица Франции или за весь ЕС.
В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях развернули дополнительные комплексы противовоздушной обороны, а также приданные Воздушно-космическим силам средства войсковой ПВО — заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин.
The Times пишет, что если контрнаступление ВСУ провалится, то рассчитывать Киеву будет не на что — поддержка Запада ослабевает, Крым взять никак не получится, а русские, вопреки пропаганде, совсем «не дураки».
Министр обороны США Ллойд Остин позвонил своему южнокорейскому коллеге Ли Чжон Сопу во вторник и разъяснил ситуацию касательно сообщений о возможной прослушке американской разведкой высокопоставленных южнокорейских чиновников и президентского офиса, стороны договорились сотрудничать по этому вопросу и развивать альянс двух стран, передает агентство Рёнхап.
Сальдо: ВСУ готовят попытку переправы через Днепр
В Херсонской области украинские войска ведут подготовку к форсированию Днепра, при этом у противника недостаточно сил для успешной операции, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.
Потери вооруженных формирований Украины за время обороны Артемовска могли составить несколько десятков тысяч человек. Такую оценку «Известиям» привел военный эксперт Василий Дандыкин.
Замдиректора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин считает, что присоединение Финляндии к НАТО не было вызвано стремлением страны обеспечить собственную безопасность. Смысл этого шага политолог видит в том, чтобы показать всему миру свое противостояние с Россией. Слова Лун приводит ТАСС .
Небензя: поставляемое Киеву западное оружие появилось в Европе и Африке
Арсеналы организованной преступности в европейских и африканских странах пополняются западным оружием, которым накачивается Украина, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Российские штурмовики, принимающие участие в боях в Артемовске, используют трофейную технику. Источник публикует видеозапись, на которой бойцы ВС РФ взяли на вооружение БТР M113 американского производства.
Танк Т-72БЗ выдержал прямое попадание ракеты ВСУ в ходе штурма Марьинки
«Военкоры Русской Весны» в Telegram-канале опубликовали видео, как основной российский танк Т-72Б3 во время штурма Марьинки выдержал прямое попадание снаряда ВСУ.
Al Jazeera предрекла Киеву «кровавую битву за Крым»
Российские войска укрепляют Крым, ожидая от Украины попыток захватить полуостров. Украинским войскам будет трудно преодолеть укрепления, сообщает арабский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на данные спутниковой съёмки.
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заключил сделку с руководством республики, пишет издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). По данным журналистов, Зеленский пообещал отдать Польше часть территорий на западе Украины. Взамен он попросил военную помощь у Варшавы.
Издание полагает, что украинский лидер не ждет успеха от предстоящего контрнаступления ВСУ.
«РВ» опубликовала кадры атаки окопов ВСУ двумя российскими военными
Кадры атаки двух российских военных на группу военнослужащих ВСУ опубликовал 10 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
На записи двое российских бойцов штурмуют окопы противника, забрасывая их гранатами. Один из украинских военных сумел зайти с фланга и попасть в одного из российских солдат.
В Запорожской области задержали агента украинской разведки
Сотрудники МВД России задержали в Запорожской области агента Главного управления разведки Украины, сообщил журналистам 10 апреля представитель силовых структур.
Установлено, что задержанный мужчина передавал сведения о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. Он «сливал» расположения мест массового скопления мирных жителей.
Боец «Ахмата» заявил об укреплении линии обороны на кременском направлении
Спецназ «Ахмат» укрепляет линию обороны на кременском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал один из бойцов.
Украинские войска готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, но их попытки обречены на провал, заявил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.
WP: в США не верят в успешное контрнаступление Украины
В США усомнились в результативности ожидаемого контрнаступления ВСУ, пишет Washington Post со ссылкой на секретные данные американской разведки, попавшие в Сеть.
Главное о специальной военной операции за 10 апреля 2023 года.
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих.
На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
Свой профессиональный праздник отметили специалисты фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ. Их непрерывную работу по доставке отправлений в зону спецоперации показало Министерство обороны.