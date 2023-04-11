Просто ударим по ним: боец «Ахмата» рассказал об укреплении обороны на кременском направлении в ЛНР

Кременная, ЛНР, , 07:25 — REGNUM Спецназ «Ахмат» укрепляет линию обороны на кременском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом РИА Новости рассказал один из бойцов.

Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО © Министерство обороны России

Отмечается, что «ахматовцы» готовы отразить возможное контрнаступление ВСУ на этом участке — линия обороны укреплена, есть минные заграждения.

Боевики двигаются группами по 3–4 человека, ведут разведку боем, прощупывают оборону и возвращаются обратно. В крупные сражения не вступают.

«Артиллерия стоит сзади нас, скорректируем огонь, просто ударим по ним, и всё, на этом все наступления и заканчиваются», — добавил спецназовец.

По заверениям бойца, военные «обороняют Кременную, боевики не пройдут в любом случае».

Как сообщало ИА REGNUM, защищая города Запорожской области, расчёты ПВО России несут круглосуточное дежурство. В марте только на одном из участков было уничтожено десять воздушных целей, в их числе ракеты системы HIMARS.