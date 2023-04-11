Боец «Ахмата» заявил об укреплении линии обороны на кременском направлении
Просто ударим по ним: боец «Ахмата» рассказал об укреплении обороны на кременском направлении в ЛНР
Кременная, ЛНР, 11 апреля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Спецназ «Ахмат» укрепляет линию обороны на кременском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом РИА Новости рассказал один из бойцов.
Отмечается, что «ахматовцы» готовы отразить возможное контрнаступление ВСУ на этом участке — линия обороны укреплена, есть минные заграждения.
Боевики двигаются группами по 3–4 человека, ведут разведку боем, прощупывают оборону и возвращаются обратно. В крупные сражения не вступают.
«Артиллерия стоит сзади нас, скорректируем огонь, просто ударим по ним, и всё, на этом все наступления и заканчиваются», — добавил спецназовец.
По заверениям бойца, военные «обороняют Кременную, боевики не пройдут в любом случае».
Как сообщало ИА REGNUM, защищая города Запорожской области, расчёты ПВО России несут круглосуточное дежурство. В марте только на одном из участков было уничтожено десять воздушных целей, в их числе ракеты системы HIMARS.