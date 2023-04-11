Москва, , 07:18 — REGNUM Кадры штурма опорного пункта ВСУ, предоставленные Минобороны РФ, опубликовал ТК «Звезда».

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

Ценность видео в том, что камера была закреплена на голове российского бойца ВДВ и ход битвы представлен его глазами.

В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» рассказали подробности операции. Опорный пункт противника выявили беспилотники. Десантники выдвинулись в район дислокации ВСУ на боевой машине и нанесли огневое поражение по цели. После бойцы ВДВ подавили сопротивление украинских военнослужащих и захватили позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, защищая города Запорожской области, расчёты ПВО России несут круглосуточное дежурство. В марте только на одном из участков было уничтожено десять воздушных целей, в их числе ракеты системы HIMARS.