Дипломат Полянский заявил, что вероятность продления зерновой сделки составляет 50%

Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил шансы продления зерновой сделки после 18 мая как 50 на 50: либо будет, либо нет.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью «Известиям» дипломат отметил, что в Москве недовольны реализацией второй части договорённостей.

«С первой — по вывозу украинского зерна — всё понятно, на ней как раз и сфокусировано внимание, но вторая, касающаяся вывоза российской сельхозпродукции и удобрений, остается в тени. Как правило, всё заканчивается тем, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его сотрудники демонстрируют ворох писем, рассказывают, как много они сделали, как много звонков и визитов совершили. Усилия мы видим, но результат-то где?» — недоумевает Полянский.

По его словам, в США и Европе ничего не делают для беспроблемной работы сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ в начале апреля заявили, что Россия примет меры, если зерновая сделка не будет работать. Продовольствие с Украины идёт в первую очередь «в сытые страны Евросоюза», которые «нельзя назвать нуждающимися», в такой ситуации продовольственная безопасность не обеспечивается.