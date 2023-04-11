Вашингтон, 11 апреля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Репортёры из пула Белого дома остались недовольны заявлениями пресс-секретаря американского лидера Джо Байдена Карин Жан-Пьер по поводу общения президента с прессой. Об этом рассказал телеканал Fox News.

(сс) The White House Президент США Джо Байден в Овальном кабинете

В ходе брифинга один из газетчиков спросил Жан-Пьер, пытается ли окружение Байдена оградить его от общения с журналистами, на что был получен ответ: «Абсолютно нет».

Репортёры настойчиво вновь заявили о необходимости пресс-конференции президента с возможностью задать ему вопросы. По их мнению, нынешний лидер не придерживается «нормы» общения с прессой. Жан-Пьер ответила, что Джо Байден «много раз выступал перед всеми вами» и больше ей сообщить нечего.

Телеканал отмечает, что подобная ситуация возникает не в первый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на оговорку Карин Жан-Пьер, которая назвала Российскую Федерацию «российской народной республикой».